Ярославская область окажет помощь пострадавшим от паводка

10.02.20 16:24

© РИА Новости. Алексей Дружинин

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного паводком жителям Ярославской области, написал губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице в фейсбуке.

"Жителей области беспокоят вопросы: кто виноват и как будет возмещен ущерб от разлива? Мы занимаемся их решением, можете не сомневаться. Ведется оценка ущерба, нанесенного муниципальным территориям. По итогам решим, какую помощь мы сможем им оказать", - сообщил губернатор.

Он также призвал разобраться с причинами и последствиями произошедшего.

Ранее в понедельник на пресс-конференции, организованной информационным агентством "Интерфакс-Центр", начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров назвал причины возникновения паводка.

"Человеческий фактор, нарушение правил эксплуатации водохранилищ и межведомственная разобщенность привели к тяжелой паводковой ситуации", - сказал Бочаров.

В начале февраля в Некрасовском районе Ярославской области образовался ледовый затор, из-за которого уровень воды в Волге поднялся до критического. В Ярославле затопило Волжскую набережную, а также два жилых дома в одном из поселков. В Ярославском районе от паводка пострадало более 300 приусадебных участков. Власти и ГУ МЧС готовились ввести режим чрезвычайной ситуации. Однако синхронизация работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС позволила снизить уровень воды в Волге.