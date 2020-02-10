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10.02.20 16:52
Анализы на коронавирус у эвакуированных в Тюмень граждан РФ и других стран дали отрицательный результат
"Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других стран, на сегодняшний день также чувствуют себя хорошо, лиц с признаками инфекционных заболеваний нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится там (в Тюменской области - ИФ) под медицинским наблюдением", - сказала Попова.
По ее словам, хорошо чувствует себя и медицинский персонал, который находится вместе с эвакуированными в карантине.
"Температура у всех нормальная, самочувствие удовлетворительное, все там хорошо", - уточнила Попова.
Она добавила, что хорошо себя чувствует и семимесячный мальчик Федор - самый маленький из эвакуированных.
5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Все эвакуированные находятся на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.
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