Анализы на коронавирус у эвакуированных в Тюмень граждан РФ и других стран дали отрицательный результат

10.02.20 16:52

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - У граждан, эвакуированных в Тюмень из Уханя, коронавируса не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в понедельник.

"Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других стран, на сегодняшний день также чувствуют себя хорошо, лиц с признаками инфекционных заболеваний нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится там (в Тюменской области - ИФ) под медицинским наблюдением", - сказала Попова.

По ее словам, хорошо чувствует себя и медицинский персонал, который находится вместе с эвакуированными в карантине.

"Температура у всех нормальная, самочувствие удовлетворительное, все там хорошо", - уточнила Попова.

Она добавила, что хорошо себя чувствует и семимесячный мальчик Федор - самый маленький из эвакуированных.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Все эвакуированные находятся на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.