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10.02.20 16:58
Погода в Крыму опять портится, объявлено штормовое предупреждение
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением фронтальных разделов 11 и 12 февраля в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах - снег, местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы - 25 м/с", - говорится в информации министерства.
Спасатели рекомендуют жителям региона и туристам не выходить в открытое море, держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под деревьями.
Штормовое предупреждение, как сообщалось ранее, объявляли на полуострове на прошлой неделе - на 5-8 февраля - из-за циклона. Затем продлили его до 10 февраля: на смену ливням и шквалам пришли морозы. Несколько человек погибли в шторм на юге Крыма на минувшей неделе, их смыло волной в Черное море.
Сейчас в регионе без осадков, солнечно, около 5 градусов тепла.
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