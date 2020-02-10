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10.02.20 16:58

Погода в Крыму опять портится, объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Ливни, мокрый снег и шквальный ветер прогнозируют в Крыму в ближайшие двое суток: во вторник и среду, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в понедельник.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением фронтальных разделов 11 и 12 февраля в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах - снег, местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы - 25 м/с", - говорится в информации министерства.

Спасатели рекомендуют жителям региона и туристам не выходить в открытое море, держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под деревьями.

Штормовое предупреждение, как сообщалось ранее, объявляли на полуострове на прошлой неделе - на 5-8 февраля - из-за циклона. Затем продлили его до 10 февраля: на смену ливням и шквалам пришли морозы. Несколько человек погибли в шторм на юге Крыма на минувшей неделе, их смыло волной в Черное море.

Сейчас в регионе без осадков, солнечно, около 5 градусов тепла.

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