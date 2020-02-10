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10.02.20 17:12
Разыгравший "приступ" коронавируса в метро пранкер арестован по подозрению в хулиганстве
"Судом в отношении Кароматулло Джаборова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции метро "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.
В пресс-службе московского метрополитена сообщили "Интерфаксу", что на территории подземки были "пранки на тему коронавируса".
Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
По словам Волк, полиция в настоящее время ищет соучастников Джаборова.
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