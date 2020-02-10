В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск

10.02.20 17:35

© РИА Новости. Максим Блинов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Торжественный салют в честь 75-летней годовщины освобождения Будапешта от германских войск дадут в Москве 13 февраля, сообщила в понедельник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведёт праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Будапешт", - говорится в сообщении.

Запуск фейерверков произойдёт на Поклонной горе 13 февраля в 22:00 мск из самоходных пусковых салютных установок. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

"В небо Москвы будут выпущено свыше 3 тыс. фейерверочных изделий более 50 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - сообщает ЗВО.

Столица Венгрии Будапешт была освобождена советскими войсками в ходе наступательной операции 13 февраля 1945 года. В операции было задействовано более 700 тыс. советских солдат, из которых погибли более 80 тыс. Участники штурма и взятия города награждались медалью "За взятие Будапешта", утверждённой в июне 1945 года.