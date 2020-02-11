Счетная палата проверит Роскосмос и траты на ГЛОНАСС

11.02.20 08:24

© РИА Новости. Игорь Руссак

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Счетная палата в рамках аудита госпрограмм РФ по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики" проверит на эффективность расходования бюджетных средств корпорацию "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс", НПО им.Лавочкина, говорится в плане работы Счетной палаты на 2020 год.

В частности, согласно документу, проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в интересах социально-экономического развития РФ на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2019 годах в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" пройдет в "Роскосмосе", "Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (РКС), Центральном НИИ машиностроения (Московская область, г.Королев), НИИ точных приборов.

Также пройдет проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнева" (Красноярский край, г.Железногорск), НПК "Системы прецизионного приборостроения", "НИИ микроприборов-К" (Москва, Зеленоград), Ракетно-космическом центре "Прогресс" (Самара) и "НПО им. С.А.Лавочкина" (Московская область, г.Химки).

Также в рамках стратегического аудита реализации госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" проведут оценку достаточности и обоснованности ее финансирования (за счет средств федерального бюджета), достижения целей, задач и целевых показателей, их соответствие документам стратегического планирования РФ в 2013-2019 годах и за истекший период 2020 года в Минэкономразвития, сказано в плане.

Как сообщалось в середине прошлого года, в 2018 году СП выявила в космической отрасли нарушения объемом в 50 млрд рублей. "В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных (в 2018 году) нарушений составил около 50 млрд рублей", - сказали тогда в пресс-службе контрольного органа.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей.

30 сентября прошлого года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты.