Счетная палата проверит работу в сфере экологии и обращения с ТКО

11.02.20 08:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Счетная палата запланировала в этом году проверить результативность реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, говорится в плане проверок надзорного ведомства.

Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность Российской Федерации, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" запланировано в Минприроды, Росприроднадзоре, "ВНИИ охраны окружающей среды", публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", сказано в плане.

Кроме того, будет проанализирована госполитика в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, а также проведен анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 2015-2019 годах.

В рамках этого контрольного мероприятия будет проверено Минприроды, Государственный природный заповедник "Воронинский" (Тамбовская область), Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края, а также федеральный государственный бюджетном учреждении "Национальный парк "Русский Север" (Вологодская область).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология", в том числе своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а также качества управления" будут проверены Минприроды, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Росприроднадзор, Росгидромет, Росводресурсы, Рослесхоз, Росрыболовство, госкорпорация "Росатом" и Фонд содействия реформированию ЖКХ.