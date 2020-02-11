В Калининградском парке впервые поселилась семья бобров

11.02.20 08:39

© РИА Новости. Максим Блинов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде в парке Южный поселилось семейство бобров, сообщила пресс-служба муниципального казенного предприятия "Дирекция ландшафтных парков".

"Информация для посетителей парка Южный. У нас появился бобр. С семьей. Поселился на малодоступном берегу рва под прикрытием кустов и упавших веток. Все водоемы парка соединяются с рекой Преголь, так что, скорее всего, они явились из областных раздолий. Понаехали, так сказать", - говориться в сообщении.

Место с гнездом руководство парка указывать не стало, но заверило, что постоянный и внимательный посетитель найдет его без труда. "Если вы увидите бобра, просьба не знакомиться, не кричать, не отвлекать его от работы. А также не предлагать батон или конфеты. Целлюлозу он добудет сам", - обращается к горожанам парк.

В сообщении также отмечается, что бобры питаются исключительно растительной пищей: камышом, рогозом, кувшинками, мелкой древесной порослью и т.д. А сейчас зима и камыша с кувшинками нет, так что в рационе у них в основном молодые или упавшие деревья. Бобр выходит на берег и подгрызает сочную кору молодой поросли.

"Работники дирекции попробовали обматывать деревья на берегу рубероидом, но пока результата нет. Рубероид на вкус бобру не нравится, и он просто переходит к следующему дереву, а закрыть их все в парке нереально. Успокаивает то, что старые деревья ему не нравятся: кора суховата, да и весна близко. Скоро он перейдет на салатики из рогоза, приправленные купальницами и одуванчиками", - заключает пресс-служба.

Как ранее сообщалось, в Калининграде было несколько случаев, когда бобры встречались горожанам на улицах. Однако впервые в городском парке поселилось целое семейство бобров.