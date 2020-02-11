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11.02.20 09:02

Около 140 млн рублей направят в 2020 г. на развитие сельских территорий в Якутии

© РИА Новости. Максим Богодвид
11 февраля. Interfax-Russia.ru - Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Якутии из бюджетов всех уровней в этом году составит 139 млн рублей, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства региона.

"По итогам конкурсного отбора принято решение распределить субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 68 муниципальным образованиям. В их числе Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Чурапчинский, Горный, Момский, Намский, Нюрбинский, Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский и Хангаласский районы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.

"Также муниципальные районы направят субсидии на организацию пешеходных коммуникаций, сохранение и восстановление историко-культурных памятников, обустройство скверов, освещение территорий, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов", - уточнили в пресс-службе.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы" стартовала в РФ в 2020 году. Она предусматривает создание инженерной и дорожной инфраструктуры сельских территорий, создание условий для обеспечения селян доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда. Объём финансирования - 2,3 трлн рублей.

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