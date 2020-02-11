В Кунсткамере отметят еврейский праздник Ту би-Шват

11.02.20 09:08

© РИА Новости. Илья Питалев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого во вторник отметят праздник "Ту би-Шват - Новый год деревьев".

Как сообщает пресс-служба Кунсткамеры, этот еврейский праздник празднуют 15 числа месяца шват по еврейскому календарю (в этом году праздник наступает 11 февраля), когда заканчивается сезон дождей.

Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. Бережное обращение к природе вылилось в традицию, когда в Ту би-Шват тысячи людей, дети и взрослые, участвуют в массовых посадках деревьев.

Об истории, традициях, малоизвестных фактах и современных обычаях Ту би-Шват гостям расскажет Сима Офир Мор, учитель-посланник государства Израиль в Петербурге, ученики "Школы информационных технологий N 550 с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий" Петербурга и специальный гость из Израиля Алекс Вайнтроб, представитель Еврейского национального фонда.