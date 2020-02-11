Кабмин вернулся к теме снижения страхвзносов с отменой льготной ставки для высоких зарплат

11.02.20 09:22

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ вернулось к теме снижения страховых взносов, которая обсуждалась ранее в контексте дискуссии о повышении НДС, пишут " Ведомости " со ссылкой на источники.

Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки - с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена, говорят собеседники газеты. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, сообщают они.

В 2017-2018 годах обсуждался маневр "22/22" - повышение ставки НДС с 18% до 22% с одновременным снижением страхвзноса с 30% до 22%. В итоге НДС повысили до 20%, а взнос остался неизменным.

В 2017 году Минфин оценивал потери от снижения страхвзносов до 22% в 1,4 трлн рублей, но их почти полностью должно было покрыть повышение НДС до 22% (1,2 трлн рублей, остальные 200 млрд рублей нейтрализовала бы экономия на страхвзносах за бюджетников). В этих расчетах не учитывался потенциальный эффект от "обеления" зарплат благодаря снижению страхвзноса.