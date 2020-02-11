|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.02.20 09:22
Кабмин вернулся к теме снижения страхвзносов с отменой льготной ставки для высоких зарплат
Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки - с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена, говорят собеседники газеты. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, сообщают они.
В 2017-2018 годах обсуждался маневр "22/22" - повышение ставки НДС с 18% до 22% с одновременным снижением страхвзноса с 30% до 22%. В итоге НДС повысили до 20%, а взнос остался неизменным.
В 2017 году Минфин оценивал потери от снижения страхвзносов до 22% в 1,4 трлн рублей, но их почти полностью должно было покрыть повышение НДС до 22% (1,2 трлн рублей, остальные 200 млрд рублей нейтрализовала бы экономия на страхвзносах за бюджетников). В этих расчетах не учитывался потенциальный эффект от "обеления" зарплат благодаря снижению страхвзноса.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket