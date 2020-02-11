Сахалинская область намерена реализовать 15 инвестпроектов на 700 млрд рублей

11.02.20 09:39

© РИА Новости. Михаил Маркив

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Сахалинской области в 2021-2025 годы планирует реализовать 15 масштабных инвестпроектов общей стоимостью более 700 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

"Разработано 15 масштабных инвестиционных проектов. Их реализация позволит за пять лет привлечь в островной регион более 700 млрд рублей инвестиций. Будет создано более 5,7 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В правительстве региона считают, что до конца 2025 года Сахалин "должен стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов". В частности, планируется создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного, агропромышленного комплексов; развернуть медицинский и цифровой кластеры; модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство на островах.

В числе проектов - "масштабные планы по развитию региональной авиации": аэропорт "Южно-Сахалинск" должен стать международным хабом, в регионе планируется создавать сеть малых аэродромов, построить новые взлетно-посадочные полосы.

Еще один проект - возведение домостроительного комбината, который будет производить до 300 тыс. кв. м модульных конструкций. Из них будут собираться жилые дома и социальные объекты во всех районах Сахалинской области. В Тымовском районе в планах - производить деревянные CLT-панели для строительства жилья и соцобъектов.

Разрабатывается инвестиционный проект по обеспечению жителей региона качественным жильем: с помощью бизнеса в 2020-2025 годах во всех 18 районах планируется возвести 1,6 млн кв. м жилья.

Агропромышленный парк появится в северной части Южно-Сахалинска, там будет работать оптово-распределительный центр, который позволит долгое время сохранять качество продукции и "сделает островную область менее зависимой от поставок из других регионов".

Медицинский кластер объединит 9 объектов для лечения и реабилитации. Качественную медицинскую помощь на Сахалине смогут дополнительно получать около 45 тыс. пациентов ежегодно.

"Существуют также планы по развитию цифровой экономики и созданию инновационно-технологического кластера. Свою заинтересованность уже выразили Ростелеком, МТС и другие крупные цифровые компании. Предполагается задействовать не только юг Сахалина, но и северные районы и Курильские острова", - сообщает правительство региона.

Кроме того планируется модернизировать электросетевой комплекс Сахалинской области, что обеспечит подключение новых потребителей - жилых домов, социальных объектов, предприятий. Средства на это выделят Минэнерго РФ; Минвостокразвития, ПАО "РусГидро". В планах - реализация и других инвестпроектов.

Правительство региона поставило перед собой задачу - обеспечить среднегодовой прирост валового регионального продукта не менее чем на 5%. "Реализация инвестпроектов позволит обеспечить достижение этого показателя", - отмечают в правительстве региона.