По мировым ценам: Минск и Москва договорились о поставках нефти
  
Трагедия на Пхукете: российские дети погибли в столкновении двух катеров в Таиланде
   
Объединить усилия: сибирские ученые помогут Китаю в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.02.20 09:39

Сахалинская область намерена реализовать 15 инвестпроектов на 700 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Маркив
11 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Сахалинской области в 2021-2025 годы планирует реализовать 15 масштабных инвестпроектов общей стоимостью более 700 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

"Разработано 15 масштабных инвестиционных проектов. Их реализация позволит за пять лет привлечь в островной регион более 700 млрд рублей инвестиций. Будет создано более 5,7 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В правительстве региона считают, что до конца 2025 года Сахалин "должен стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов". В частности, планируется создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного, агропромышленного комплексов; развернуть медицинский и цифровой кластеры; модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство на островах.

В числе проектов - "масштабные планы по развитию региональной авиации": аэропорт "Южно-Сахалинск" должен стать международным хабом, в регионе планируется создавать сеть малых аэродромов, построить новые взлетно-посадочные полосы.

Еще один проект - возведение домостроительного комбината, который будет производить до 300 тыс. кв. м модульных конструкций. Из них будут собираться жилые дома и социальные объекты во всех районах Сахалинской области. В Тымовском районе в планах - производить деревянные CLT-панели для строительства жилья и соцобъектов.

Разрабатывается инвестиционный проект по обеспечению жителей региона качественным жильем: с помощью бизнеса в 2020-2025 годах во всех 18 районах планируется возвести 1,6 млн кв. м жилья.

Агропромышленный парк появится в северной части Южно-Сахалинска, там будет работать оптово-распределительный центр, который позволит долгое время сохранять качество продукции и "сделает островную область менее зависимой от поставок из других регионов".

Медицинский кластер объединит 9 объектов для лечения и реабилитации. Качественную медицинскую помощь на Сахалине смогут дополнительно получать около 45 тыс. пациентов ежегодно.

"Существуют также планы по развитию цифровой экономики и созданию инновационно-технологического кластера. Свою заинтересованность уже выразили Ростелеком, МТС и другие крупные цифровые компании. Предполагается задействовать не только юг Сахалина, но и северные районы и Курильские острова", - сообщает правительство региона.

Кроме того планируется модернизировать электросетевой комплекс Сахалинской области, что обеспечит подключение новых потребителей - жилых домов, социальных объектов, предприятий. Средства на это выделят Минэнерго РФ; Минвостокразвития, ПАО "РусГидро". В планах - реализация и других инвестпроектов.

Правительство региона поставило перед собой задачу - обеспечить среднегодовой прирост валового регионального продукта не менее чем на 5%. "Реализация инвестпроектов позволит обеспечить достижение этого показателя", - отмечают в правительстве региона.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.02.20 13:18
Зюганов: пожизненный статус сенаторов в РФ могли бы получать люди масштаба Примакова
.
  11.02.20 11:40
Снегоплавильный комплекс построят на востоке Москвы
.
  11.02.20 11:27
Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях
.
  11.02.20 10:39
Доходы столичного бюджета от малого и среднего бизнеса в 2019 году выросли почти на 9%
.
  11.02.20 10:36
Оборудование для "канатки" над Химкинским водохранилищем произведут в Технополисе "Москва"
.
  10.02.20 17:35
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск
.
  10.02.20 17:12
Разыгравший "приступ" коронавируса в метро пранкер арестован по подозрению в хулиганстве
.
  10.02.20 16:10
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек
.
  10.02.20 16:05
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек
.
  10.02.20 14:29
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Кленовый бульвар"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket