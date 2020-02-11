|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.02.20 09:39
Сахалинская область намерена реализовать 15 инвестпроектов на 700 млрд рублей
"Разработано 15 масштабных инвестиционных проектов. Их реализация позволит за пять лет привлечь в островной регион более 700 млрд рублей инвестиций. Будет создано более 5,7 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
В правительстве региона считают, что до конца 2025 года Сахалин "должен стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов". В частности, планируется создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного, агропромышленного комплексов; развернуть медицинский и цифровой кластеры; модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство на островах.
В числе проектов - "масштабные планы по развитию региональной авиации": аэропорт "Южно-Сахалинск" должен стать международным хабом, в регионе планируется создавать сеть малых аэродромов, построить новые взлетно-посадочные полосы.
Еще один проект - возведение домостроительного комбината, который будет производить до 300 тыс. кв. м модульных конструкций. Из них будут собираться жилые дома и социальные объекты во всех районах Сахалинской области. В Тымовском районе в планах - производить деревянные CLT-панели для строительства жилья и соцобъектов.
Разрабатывается инвестиционный проект по обеспечению жителей региона качественным жильем: с помощью бизнеса в 2020-2025 годах во всех 18 районах планируется возвести 1,6 млн кв. м жилья.
Агропромышленный парк появится в северной части Южно-Сахалинска, там будет работать оптово-распределительный центр, который позволит долгое время сохранять качество продукции и "сделает островную область менее зависимой от поставок из других регионов".
Медицинский кластер объединит 9 объектов для лечения и реабилитации. Качественную медицинскую помощь на Сахалине смогут дополнительно получать около 45 тыс. пациентов ежегодно.
"Существуют также планы по развитию цифровой экономики и созданию инновационно-технологического кластера. Свою заинтересованность уже выразили Ростелеком, МТС и другие крупные цифровые компании. Предполагается задействовать не только юг Сахалина, но и северные районы и Курильские острова", - сообщает правительство региона.
Кроме того планируется модернизировать электросетевой комплекс Сахалинской области, что обеспечит подключение новых потребителей - жилых домов, социальных объектов, предприятий. Средства на это выделят Минэнерго РФ; Минвостокразвития, ПАО "РусГидро". В планах - реализация и других инвестпроектов.
Правительство региона поставило перед собой задачу - обеспечить среднегодовой прирост валового регионального продукта не менее чем на 5%. "Реализация инвестпроектов позволит обеспечить достижение этого показателя", - отмечают в правительстве региона.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket