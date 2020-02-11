Псковские власти выделят еще 2,5 млн руб. на маски и лекарства от коронавируса

11.02.20 09:46

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Из резервного фонда администрации Псковской области будет выделено около 2,5 млн рублей на дополнительную закупку медицинских препаратов и специальных средств защиты от коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с руководителем регионального Роспотребнадзора Александром Нестеруком. Они детально рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в Псковской области, в первую очередь - реализацию мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Нестерук подчеркнул, что в целом область подготовлена к борьбе с коронавирусом.

В продолжение руководитель Роспотребнадзора также доложил главе региона о ситуации с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями. Так, он рассказал, что в целом по региону эпидемический порог ниже на 40% допустимого уровня. Заболело чуть больше 5 тыс. жителей области, что меньше аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, по словам Нестерука, наиболее непростая эпидемиологическая ситуация сложилась в Пскове, где зафиксировано свыше 2,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

В связи с этим в ближайшее время в лечебных и образовательных учреждениях города будут введены ограничительные мероприятия. В настоящее время в регионе на карантин закрыто четыре учебных класса и шесть групп в детских дошкольных учреждениях, в которых число заболевших превысило 20%.

Глава региона подчеркнул, что со своей стороны также поручит профильным управлениям и комитетам организовать работу по сокращению числа массовых мероприятий, усилению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в первую очередь в сфере организации регулярных пассажирских перевозок.