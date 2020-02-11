Роспотребнадзор: новых пациентов с коронавирусом в России нет

11.02.20 09:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Число пациентов на территории России, у которых лабораторно подтверждено наличие нового коронавируса 2019-nCoV, по состоянию на утро вторника остается прежним, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства во вторник.

В Китае, по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника), число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,6 тыс. человек, а число смертей превысило 1 тыс. Такие данные привел Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах Китая в настоящее время проходят курс лечения более 37 тыс. человек, состояние 7,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений КНР.

В России коронавирус был диагностирован только у двух пациентов - граждан КНР. Накануне глава Роспотребнадзора сообщила, что их готовят к выписке.