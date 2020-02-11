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11.02.20 09:58
Роспотребнадзор: новых пациентов с коронавирусом в России нет
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства во вторник.
В Китае, по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника), число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,6 тыс. человек, а число смертей превысило 1 тыс. Такие данные привел Госкомитет здравоохранения КНР.
В больницах Китая в настоящее время проходят курс лечения более 37 тыс. человек, состояние 7,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений КНР.
В России коронавирус был диагностирован только у двух пациентов - граждан КНР. Накануне глава Роспотребнадзора сообщила, что их готовят к выписке.
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