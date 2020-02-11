Реконструкция ВПП аэропорта "Богашево" будет идти ночью

11.02.20 10:09

© РИА Новости. Яков Андреев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта "Богашево" в 2020 году будет вестись без технологических окон, сообщил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный журналистам во вторник.

"В 2020 году аэропорт будет работать в нормальном режиме, без каких-либо технологических окон или закрытий. Работы будут производиться в ночное время", - сказал Шатурный.

Он отметил, что в 2020 году подрядчику предстоит провести подготовительные работы, а также выполнить строительство 300 метров новой полосы.

Как сообщалось, в августе 2019 года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (структура Росавиации) выбрало генподрядчика реконструкции ВПП в Томске. Работы за 2,81 млрд рублей выполнит ЗАО "Строительное управление Томской домостроительной компании", которому предстоит к ноябрю 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

"Богашево" имеет одну асфальтобетонную ВПП класса "B" размерами 2,5 тыс. м на 50 м.