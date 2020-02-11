"Дальневосточную ипотеку" получили 155 жителей Сахалинской области

11.02.20 10:11

© РИА Новости. Нина Зотина

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Заявления на получение "Дальневосточной ипотеки" в Сахалинской области подали 675 человек, сообщается на сайте областного правительства во вторник.

"Сегодня в области подано 675 заявок на получение "Дальневосточной ипотеки". Заключено 155 контрактов, общая сумма заемных средств составила около 750 млн рублей", - говорится в сообщении.

По количеству кредитов, выданных на 1 тыс. жителей, Сахалинская область занимает третье место в Дальневосточном федеральном округе после Приморского края и Якутии.

В Сахалинской области ипотеку под 2% годовых предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, а также банк ДОМ.РФ.

Взять кредит могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет и неполные семьи с детьми. Также льготная ипотека доступна для владельцев "дальневосточных гектаров", которые используют землю под жилищное строительство. Для них возрастных ограничений нет. Срок кредитования - до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Собрать необходимую сумму жители могут благодаря участию в жилищной программе. Семьям с детьми оказывается финансовая поддержка. С 2020 года при появлении на свет первенца все мамы в Сахалинской области получают 616 тыс. рублей (466 тыс. рублей - федеральный материнский капитал, 150 тыс. рублей - региональный). При рождении второго малыша семьям предоставляют 866 тыс. рублей (616 тыс.. рублей - федеральный маткапитал, 250 тыс. рублей - региональный). Кроме того, действуют единовременные выплаты на погашение ипотеки: 250 тыс. рублей - при появлении второго ребенка, до 2 млн рублей - при рождении третьего и последующих.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья. Цель программы - увеличить численность населения на Дальнем Востоке и улучшить демографическую ситуацию.