Барк "Седов" начал движение к месту встречи с "Крузенштерном" и "Палладой"

11.02.20 10:16

© РИА Новости. Павел Львов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Барк "Седов" в рамках кругосветной экспедиции покинул порт города Монтевидео (Уругвай), сообщил медиацентр плавания в понедельник.

"Барк "Седов" вышел из Монтевидео и взял курс в район архипелага Южная Георгия, где в 20-х числах февраля состоится встреча трех российских парусников - участников экспедиции. В том же районе "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" проведут совместную 200-мильную парусную гонку", - говорится в сообщении.

В Уругвае "Седов" находился три дня. За это время судно пополнило запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия, а члены экипажа и курсанты отдохнули и познакомились с достопримечательностями столицы Уругвая. Также экипаж принимал многочисленных гостей в рамках "открытого борта".

Ранее в Монтевидео побывал российский барк "Крузенштерн", пребывание которого вызвало большой интерес горожан и гостей.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.