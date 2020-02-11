Тульская область в 2020 г. направит на нацпроекты более 10 млрд рублей

11.02.20 10:20

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем финансирования программ национальных проектов в Тульской области в 2020 году превысит 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на главу региона Алексея Дюмина.

"В этом году на реализацию нацпроектов будет направлено более 10 млрд рублей. Необходимое финансирование (...) со стороны регионального бюджета обеспечено полностью", - приводятся в сообщении слова Дюмина.

По словам губернатора, в 2019 году доходы консолидированного бюджета Тульской области превысили порог в 100 млрд рублей и выросли более чем на 9%.

Ранее сообщалось, что на реализацию 12 региональных приоритетных программ по всем нацпроектам до 2024 года (включительно - ИФ) будет направлено 74 млрд рублей, из которых порядка 25,5 млрд рублей - средства регионального бюджета. Всего запланирована реализация 52 региональных проектов.