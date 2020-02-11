Минтранс предупреждает жителей Подмосковья о снегопаде

11.02.20 10:29

© РИА Новости. Максим Блинов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня днем в Подмосковье ожидается от -1 до +1 градусов, ветер южный и юго-западный 4-8 метров в секунду. В течение суток ожидается снегопад, возможен гололед", - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим.