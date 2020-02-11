Самарский адвокат получил 7 лет в колонии за мошенничество с квартирами на 18 млн рублей

11.02.20 10:30

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 января. Interfax-Russia.ru - Суд в Самарской области признал виновным в мошенничестве адвоката Сергея Формазова, который в течение четырех лет продавал чужие квартиры и присваивал деньги, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что Формазов в период с 2008 года по 2011 год оформлял нотариальные доверенности на себя, формальных покупателей или других лиц для реализации квартир, а после сделки деньги продавцу не отдавал.

Ущерб от мошенничества составил более 18 млн рублей. По делу проходит 18 потерпевших.

Суд приговорил адвоката к 7 годам колонии общего режима.