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11.02.20 10:34
Тендер на обеспечение безопасности аэропорта "Симферополь" за 932 млн руб. вновь не состоялся
"Причина признания аукциона несостоявшимся - (. . .) не подано ни одной заявки", - отмечается в документах.
Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил очередной тендер в конце января. Заявки на участие принимались до 10 февраля.
Заказчиком работ является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").
Это уже четвертый подобный тендер. Начальная (максимальная) цена контракта оставалась прежней - 931,962 млн рублей с учетом НДС 20%.
Госкомитет в 2019 году трижды - в сентябре, ноябре и декабре - признавал несостоявшимися конкурсы с такой же начальной ценой, поскольку на них не поступило ни одной заявки.
Сроки окончания работ каждый раз сдвигаются на один месяц: в документации первого тендера значился апрель 2021 года, второго - май, третьего - июнь, четвертого - июль.
Как сообщалось, комитет конкурентной политики Крыма в апреле 2018 года провел похожий аукцион. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт на 832,1 млн рублей с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако заказчик в апреле 2019 года в одностороннем порядке расторг контракт, фактически оплатив подрядчику на тот момент 249,63 млн рублей, указано в материалах на сайте госзакупок.
От подрядчика требуется создание периметрового ограждения, четырех контрольно-пропускных пунктов, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом. Источником финансирования работ являются "собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, и оформленные взносом в уставный капитал заказчика".
Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, АО "МАС" контролируется министерством имущественных и земельных отношений Крыма.
АО "МАС" через ООО "Аккорд Инвест" связано с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС"), которое было инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".
В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".
"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%). Это финучреждение находится под западными санкциями за работу, в том числе, на территории Крыма. США и страны Евросоюза не признают российский статус полуострова.
Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения региона в состав России. Аэропорт обслуживает сейчас только рейсы внутри РФ.
Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2019 году сохранился на уровне 2018 года - 5,14 млн человек.
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