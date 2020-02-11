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11.02.20 10:36

Оборудование для "канатки" над Химкинским водохранилищем произведут в Технополисе "Москва"

© РИА Новости. Денис Гришкин
11 февраля. Interfax-Russia.ru - Производство оборудования для канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" будет запущено в Технополисе "Москва" весной 2020 году, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Проект позволит локализовать в Москве современное предприятие полного производственного цикла, провести трансфер стандартов и инновационных технологий из Швейцарии на территорию Российской Федерации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на апрель, запуск производства намечен на сентябрь этого года", - сказал Ефимов в ходе подписания соглашения со швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG о реализации проекта в Технополисе "Москва".

Он подчеркнул, что размер вложенных в проект инвестиций за 5 лет составит 1,5 млрд рублей.

Строительство будет вести консорциумом, в который входит компания "Московские канатные дороги" и швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.

В особой экономической зоне в Печатниках новое производство разместится на территории 4 тыс. кв. м. Иностранный инвестор сможет пользоваться пониженными налоговыми ставками, снизив общую налоговую нагрузку до 47%.

"На производстве будет создано 70 новых рабочих мест со средней заработной платой в 90 тысяч рублей. Уверен, что подписанный сегодня документ придаст новый импульс развитию столицы как мегаполиса с новейшими и прорывными решениями", - подчеркнул президент АО "Bartholet Maschinenbau AG" Роланд Бартолет.

Ранее сообщалось, что строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" планируется завершить в 2023 году. Ее протяженность составит 2,3 км.

В настоящее время в Москве действует только одна канатная дорога, которая в конце ноября 2018 года связала смотровую площадку Воробьевых гор с территорией спорткомплекса "Лужники".

Как сообщалось, в общей сложности в Москве прорабатываются проекты строительства десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью единой системы городского общественного транспорта. Общая протяженность этих "канаток" составляет около 40 км, предполагаемый пассажиропоток - 66 тыс. человек в сутки. Совокупный объем инвестиций в проекты оценивался на уровне не менее 18 млрд рублей.

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