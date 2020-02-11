Доходы столичного бюджета от малого и среднего бизнеса в 2019 году выросли почти на 9%

11.02.20 10:39

РИА Новости. Владимир Трефилов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В 2019 году объемы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства выросли на 8,9% по сравнению с 2018 годом и составили 572,3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов столицы во вторник.

"В Москве почти 750 тыс. субъектов МСП, в которых трудится более 2,14 млн человек. Доля налоговых и неналоговых отчислений субъектов МСП с учетом индивидуальных предпринимателей в 2019 году достигла 22,4% всех доходов городского бюджета. В 2011 году этот показатель не превышал 10,3%. Малый и средний бизнес в Москве обеспечивает занятость каждого третьего работающего горожанина", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время субъекты МСП перечисляют в бюджет города в 1,6 раза больше, чем все крупнейшие налогоплательщики, и в 3,6 раза больше, чем организации нефтегазового сектора.

"Доля доходов в бюджете Москвы от нефтегазового сектора постоянно уменьшается. По итогам 2019 года она составила 5,7%, снизившись на 0,7% или на 2,2 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. Еще в 2011 году этот показатель находился на уровне 17%", - отметили в пресс-службе.

Наибольшую долю в поступлениях в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса (без учета ИП) обеспечили предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли (25,8%), строительной отрасли (23%), предприятий обрабатывающей промышленности (7,8%) и сферы услуг (6%).

При этом субъекты МСП составляют 76,7% резидентов технопарков, из них 45,8% заняты научными разработками. Ожидается, что в последующие годы доля поступлений от высокотехнологичных малых и средних предприятий будет расти.

"Наиболее востребованным налоговым режимом в городе является упрощенная система налогообложения: по итогам 2018 года ею воспользовались почти 60% налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Москве. В 2019 году объем поступлений в столичный бюджет по упрощенной системе составил 112,8 млрд рублей, увеличившись за год на 17,6%", - отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.