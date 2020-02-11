Аэропорт Усинска по-прежнему закрыт после аварийной посадки самолета

11.02.20 10:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Усинска (Коми), где в воскресенье совершил жесткую посадку "Боинг-737", во вторник по-прежнему не принимает и не отправляет самолеты, сообщили во вторник "Интерфаксу" в справочной службе воздушной гавани.

"Нет, не открыт", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что информация о работе аэропорта в среду появится позже.

Между тем стало известно, что некоторые пассажиры совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска (Коми) самолета не могут получить багаж из-за заблокированного багажного отсека. Об этом сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на мэра Усинска Николая Такаева.

"В результате жесткой посадки самолета двери заднего багажного отсека были заблокированы, поэтому часть багажа все еще остается на борту судна. К сожалению, изъять его сейчас не представляется возможным. Необходимо дождаться окончания следственных действий по расследованию причин случившегося, а затем, после постановки самолёта на стоянку, вскрыть багажный отсек специальными техническими средствами. Предположительно, уже завтра, 11 февраля, эти вопросы будут решены", - цитирует Такаева пресс-служба.

В сообщении отмечается, что 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно, сумки трех пассажиров находятся в офисе Utair - пассажиры заберут их сами, поскольку находятся на Харьяге.

"Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки", - подчеркнули в пресс-службе главы Коми.

Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" (управляет аэропортом Усинска) сообщала, что в аэропорту проводятся работы по перемещению самолета с полосы. В понедельник воздушная гавань была закрыта.

В воскресенье самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжил движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту находились 100 человек, 94 из которых - пассажиры.

По данным администрации Коми, пострадавших в результате инцидента нет, два человека обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.