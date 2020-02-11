|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.02.20 10:46
Аэропорт Усинска по-прежнему закрыт после аварийной посадки самолета
"Нет, не открыт", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что информация о работе аэропорта в среду появится позже.
Между тем стало известно, что некоторые пассажиры совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска (Коми) самолета не могут получить багаж из-за заблокированного багажного отсека. Об этом сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на мэра Усинска Николая Такаева.
"В результате жесткой посадки самолета двери заднего багажного отсека были заблокированы, поэтому часть багажа все еще остается на борту судна. К сожалению, изъять его сейчас не представляется возможным. Необходимо дождаться окончания следственных действий по расследованию причин случившегося, а затем, после постановки самолёта на стоянку, вскрыть багажный отсек специальными техническими средствами. Предположительно, уже завтра, 11 февраля, эти вопросы будут решены", - цитирует Такаева пресс-служба.
В сообщении отмечается, что 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно, сумки трех пассажиров находятся в офисе Utair - пассажиры заберут их сами, поскольку находятся на Харьяге.
"Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки", - подчеркнули в пресс-службе главы Коми.
Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" (управляет аэропортом Усинска) сообщала, что в аэропорту проводятся работы по перемещению самолета с полосы. В понедельник воздушная гавань была закрыта.
В воскресенье самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжил движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.
На борту находились 100 человек, 94 из которых - пассажиры.
По данным администрации Коми, пострадавших в результате инцидента нет, два человека обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.
Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.
По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket