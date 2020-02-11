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11.02.20 10:49
Ледовая дорога связала байкальский остров Ольхон с материком
"По результатам замеров толщина льда в месте переправы составляет от 65 см до 1 м. Грузоподъемность переправы 10 тонн, протяженность - 10,6 км. Переправа будет работать круглосуточно", - говорится в сообщении.
Края дороги на Ольхон - из залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории пролива Малое Море Байкала - обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены информационные стенды.
Отмечается, что отслеживать изменения толщины и структуры льда в месте переправы будут ежедневно сотрудники лаборатории гидрологии и гидрофизики Лимнологического института СО РАН с помощью разработанного ими автономного ледового комплекса, который регистрирует температуру окружающего воздуха, в толще льда и в подледном слое воды.
"Устройство позволяет постоянно контролировать толщину снежного и ледового покровов", - сказано в сообщении.
Собранная этим комплексом информация будет поступать в режиме онлайн через интернет ученым, которые будут ее анализировать и делать прогнозы по использованию переправы.
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