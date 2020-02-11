Ледовая дорога связала байкальский остров Ольхон с материком

11.02.20 10:49

© РИА Новости. Израиль Озеркий

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Переправу по льду озера Байкал на остров Ольхон открыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону во вторник.

"По результатам замеров толщина льда в месте переправы составляет от 65 см до 1 м. Грузоподъемность переправы 10 тонн, протяженность - 10,6 км. Переправа будет работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

Края дороги на Ольхон - из залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории пролива Малое Море Байкала - обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены информационные стенды.

Отмечается, что отслеживать изменения толщины и структуры льда в месте переправы будут ежедневно сотрудники лаборатории гидрологии и гидрофизики Лимнологического института СО РАН с помощью разработанного ими автономного ледового комплекса, который регистрирует температуру окружающего воздуха, в толще льда и в подледном слое воды.

"Устройство позволяет постоянно контролировать толщину снежного и ледового покровов", - сказано в сообщении.

Собранная этим комплексом информация будет поступать в режиме онлайн через интернет ученым, которые будут ее анализировать и делать прогнозы по использованию переправы.