ГД сформулирует позицию по наказанию сервисов за скрутку пробега на автомобилях в течение месяца

11.02.20 11:14

© РИА Новости. Евгения Новоженина

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В Госдуме планируют в течение месяца сформулировать позицию по предложению ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) о введении штрафов автосервисам, оказывающим услуги по скручиванию пробега на автомобилях для вторичного рынка.

РОАД уже не впервые выступает с инициативой ввести ответственность вплоть до уголовной в отношении недобросовестных сервисов, предоставляющих услуги по скрутке пробега с целью искусственно "занизить" возраст автомобиля. На этот раз инициатива обсуждалась в Госдуме в рамках "круглого стола", в котором участвовали представители автодилерского и смежных бизнесов, общественных организаций и ГИБДД.

"РОАД предлагает ввести ответственность за скручивание пробега в виде штрафов до 1 млн руб. Будет ли здесь разделение и индексация в зависимости от того, юрлицо за этим поймано или физлицо - вопрос дискуссионный. Я более чем уверен, что (в случае введения ответственности - ИФ) в поле зрения попадут и дилеры, которые занимаются оказанием этой услуги. Может быть, не самые топовые. Остановимся ли мы на некой форме уголовной ответственности - вопрос дискуссионный", - сказал журналистам по итогам круглого стола модерирующий дискуссию депутат Госдумы Александр Старовойтов.

"Если мы будем говорить об уголовной ответственности, не думаю, что это должен быть какой-то реальный срок. Я думаю, что это может быть до трех лет условно, допустим, плюс какой-то штраф в рамках уголовной ответственности. Это вопрос, подчеркиваю, дискуссионный, надо это обсуждать. Может быть, мы остановимся на внесении поправок в КоАП", - добавил он, отметив, что в течение месяца общественности будет предложено обсудить наработки, сделанные в ходе обсуждения.

Как отметил в ходе "круглого стола" глава РОАД Олег Мосеев, "самые оптимистичные эксперты говорят, что минимум 20% рынка (б/у автомобилей в РФ) имеют скрученный пробег, пессимисты называют цифру 40%".

"Сейчас, действительно, стоит сконцентрироваться на действиях, которые осуществляют недобросовестные так называемые предприниматели. На наш взгляд, значительное увеличение штрафных санкций и четкое прописывание в законодательстве (ответственности за скрученный пробег - ИФ) приведет к тому, что эта услуга станет экономически неэффективной. У нас есть предложение, в какие статьи внести какие изменения. Но, я думаю, что сейчас проговаривать номера статей нет смысла. Сегодня нужно просто, в принципе, чтобы высказались разные представители бизнес-сообщества и клиенты. И если мы понимаем, что проблема есть, то дальше в рабочем порядке можно будет уже выходить на законодательную инициативу", - сказал Мосеев.

Он отметил, что предложение РОАД ввести санкции за скрученный пробег не предполагает введение ответственности для собственника автомобиля. "Проанализировав ситуацию, как это реализовано в других странах, и понимая ситуацию, которая есть сейчас у нас, мы понимаем, что вводить ответственность для собственника транспортного средства не представляется возможным", - сказал он.