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11.02.20 11:25
Конкурс на должность главы администрации Элисты состоится 28 февраля
"Назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации города Элисты на 28 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Среди документов, которые должны предоставить конкурсанты, - программа социально-экономического развития Элисты.
Как сообщалось, 28 января ЭГС назначило исполняющим обязанности главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее исполнявшего обязанности главы города - главы администрации. В его сфере ответственности, преимущественно, находится управление муниципальным хозяйством.
Осенью 2019 года в Элисте проходили митинги за отставку врио главы городской администрации Трапезникова, прибывшего в Калмыкию из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Их участники заявляли, что новый глава администрации не имеет отношения к Калмыкии и поэтому не должен занимать этот пост. После одного из митингов глава Калмыкии Бату Хасиков назвал Трапезникова "антикризисным менеджером", опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства.
30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначение мэра Элисты находится в компетенции главы Калмыкии. "Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы имелось российское гражданство, и в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием", - сказал Песков.
Трапезников в 2010-2012 гг. работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка, был заместителем председателя Совета министров ДНР. После убийства 31 августа 2018 года главы ДНР Александра Захарченко Трапезников стал и.о. главы самопровозглашенной республики, однако 7 сентября его сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, который позднее победил на выборах.
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