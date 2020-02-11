Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях

11.02.20 11:27

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосэнергосбыт запустит сервис оплаты электроэнергии в двух соцсетях.

"Буквально до конца месяца мы запустим новый платежный сервис оплаты электроэнергии без комиссии онлайн в сети ВКонтакте и Facebook", - сообщил на пресс-конференции во вторник начальник службы корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадим Надточиев.

По его словам, сейчас система тестируется, чтобы все работало корректно и безопасно.

"Там все будет удобно - взял и заплатил без регистрации и смс", - добавил Надточиев.