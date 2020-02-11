Мэр Грозного Закриев назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни

11.02.20 11:35

© РИА Новости. Саид Царнаев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем администрации главы и правительства республики Ибрагима Закриева, который с июля 2018 года занимал пост мэра Грозного, сообщается пресс-служба правительства республики.

"Те изменения, которые произошли в Грозном под его (Закриева - ИФ) руководством, видны невооруженным глазом. Все подведомственные организации мэрии, которые работали в убыток, стали приносить прибыль. Кроме того, тесно сотрудничают друг с другом. Я хочу отдельно поблагодарить Ибрагима Закриева за город Грозный. Он стал еще краше и современнее. По всем направлениям жизнедеятельности столицы наблюдаются существенные изменения. И в этом заслуга молодого мэра", - цитируют в пресс-службе слова Кадырова.

Глава Чечни поблагодарил за проделанную работу бывшего руководителя администрации правительства республики Галаса Таймасханова и отметил, что он будет назначен на другую должность.

Закриев в 2009 году закончил Московское суворовское военное училище, а в 2013 году Высшую школу государственного аудита МГУ. С августа 2013 года занимал пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, а уже в декабре того же года стал управляющим делами главы и правительства республики. Также Закриев занимал должности заместителя министра финансов республики, руководителя секретариата главы Чечни и первого заместителя председателя правительства. В июле 2018 года назначен на должность мэра города Грозный.