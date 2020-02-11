Рабочая группа обсудит поправки в Конституцию на встрече с Путиным

11.02.20 12:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля, сообщил во время заседания рабочей группы ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

"У нас поступило около 400 предложений в рабочую группу, в профильный комитет поступило 138 поправок. Я напоминаю, что в четверг у нас будет встреча с президентом", - сказал Крашенинников.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил встречу президента с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ, запланированную на 13 февраля.

Отвечая на вопрос, нет ли противоречия в том, что поправки, касающиеся разных сфер жизни страны, планируется вынести на голосование единым пакетом, Песков сказал: "Никаких решений на этот счет нет".

"Наверное, не секрет, и мы можем это подтвердить, в четверг (13 февраля) будет встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию", - сказал Песков.

По его словам, "можно предположить, что, в том числе и на этой встрече, речь пойдет об основных параметрах, которые сейчас обсуждаются в рабочей группе".

"Но пока мы не можем говорить о каких-то четко решенных параметрах", - подчеркнул Песков.

По просьбе журналистов он прокомментировал и инициативу о создании "президентской квоты" в Совете Федерации.

"Ничего пока не определено, принятых решений нет. Это одно из многих предложений и инициатив, которые озвучиваются в рамках работы группы. Здесь мне вам сейчас нового нечего сообщить", - сказал Песков.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов между тем заявил, что фракция не примет участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию во втором чтении, если там не будут учтены внесенные эсерами важные социальные инициативы.

"На заседании фракции мы приняли решение, если наши поправки поддержаны не будут, во втором чтении наша фракция за поправки голосовать не будет", - заявил Миронов журналистам во вторник.

Он сказал, что в "Справедливой России" подготовили несколько принципиальных социальных поправок". "В частности, мы хотим, чтобы в Конституции была закреплена норма, что пенсию по возрасту женщины начинают получать в 55 лет, мужчины в 60 лет"- сказал лидер фракции.

Он добавил, что вторая поправка касается обязательной индексации пенсий на уровень инфляции. Третья поправка касается того, что в РФ не могут приниматься законы, которые уменьшают социальные обязательства государства" - добавил лидер эсеров.

Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию.

В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ.

Глава государства выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судьей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

По его мнению, "ещё более жёсткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ". В этой связи Путин предложил закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако Путин убежден, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой, полагает Путин. В то же время, Путин считает необходимым предусмотреть в Конституции, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Этот принцип, по мнению Путина, может быть применён и в отношении прокуроров регионов, которые сегодня назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов.

Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести голосование.

Уже после послания Федеральному собранию Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".