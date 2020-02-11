Снегоплавильный комплекс построят на востоке Москвы

11.02.20 11:40

© РИА Новости. Михаил Киреев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - На востоке Москвы построят новый объект коммунального назначения - снегоплавильный пункт, говорится в сообщении Москомархитектуры.

"Снегоплавильный пункт расположен в районе Перово. На участке разместится снегоплавильная камера, сепараторы-дробилки для очистки от крупного мусора, насосная станция и площадка для временного складирования снега. Там же будет проложена и модернизирована система подземных подводящих и отводящих трубопроводов", - рассказала председатель ведомства Юлиана Княжевская.

"Для персонала предусмотрен двухэтажный производственно-бытовой павильон. Размещение капитальных строений не требуется", - отметила она.

Для реализации проекта планируется построить новый участок канализационной сети и реконструировать существующий коллектор, а также построить отдельно стоящую трансформаторную подстанцию.

Чтобы улучшить подъездные пути к снегоплавильному пункту около километра дороги будет реконструировано. Проезжую часть от 2-й улицы Энтузиастов вдоль полосы железной дороги Рязанского направления МЖД планируется расширить и обустроить пешеходный тротуар.

"Комфорт москвичей зависит от своевременной очистки города во время снегопадов, а затем и дальнейшей утилизации снега. За сезон приходится переработать миллионы кубометров снега и появление нового снегоплавильного пункта разгрузит существующую систему, реализуемую по поручению мэра Сергея Собянина", - заключила Княжевская.