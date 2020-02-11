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11.02.20 11:44

Счетная палата в 2020 году займется ростом доходов граждан и лекарственным обеспечением

© РИА Новости. Владимир Трефилов
11 февраля. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ в этом году проанализирует решение проблемы бедности и увеличения благосостояния граждан, лекарственного обеспечения, в том числе людей с ВИЧ, а также в СИЗО и колониях, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Счетной палате назвали знаковые, по мнению ведомства, проверки 2020 года.

В частности, председатель надзорного ведомства Алексей Кудрин проведет анализ достижения национальных целей по направлению "Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции" и "Снижение в два раза уровня бедности в РФ".

Зампредседателя СП Галина Изотова проведет аудит эффективности расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан, в 2018-2019 годах и истекший период 2020 года. Также она проанализирует эффективность мер по организации медпомощи ВИЧ-положительным лицам в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

Кроме того, под ее руководством пройдет анализ эффективности мер госполитики в решении проблем детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы (профилактика школьной неуспешности).

Будет проверена деятельность Пенсионного фонда РФ по организации индивидуального (персонифицированного) учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года. Кроме того, Счетная палата намерена оценить выполнение поручений президента РФ и правительства РФ, направленных на улучшение жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2017-2019 годов, а также проанализировать влияние системы мер соцподдержки граждан, включая социальный контракт, на снижение бедности.

Запланирован аудит эффективности расходования ФСИН средств федерального бюджета на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2020 году.

Также проверка эффективности использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания и субсидии на иные цели, предоставленных управлением делами президента РФ в 2017-2018 годах в сфере общественного питания и производства сельхозпродукции.

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