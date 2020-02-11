Ликвидация шламонакопителя "Белое море" в Нижегородской области завершена

11.02.20 11:53

Фото с сайта правительства Нижегородской области.

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Работы по ликвидации шламонакопителя "Белое море" в г.Дзержинск Нижегородской области полностью завершены, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Рекультивация такого сложного объекта, как "Белое море" завершена. Она началась в рамках нацпроекта в 2018 году. И, спустя чуть больше полутора лет, здесь уложены все рекультивационные слои. Весной же вся территория бывшего шламонакопителя, а это 71 гектар, покроется, как и предусмотрено проектом, зеленой травой. То есть "Белое море" превратится в зеленое", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В ходе ликвидации на шламонакопителе по специальной мембранной технологии был уложен песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы.

Пресс-служба также сообщает, что на 90% выполнены работы на полигоне ТБО "Игумново" (также расположен в Дзержинске). Закончено формирование тела полигона, на финальной стадии находится укрытие его геосинтетическими слоями, а также минеральным грунтом и биоматами. Была смонтирована система пассивной дегазации, проложен дренаж для сбора фильтрата, практически готов коллектор для его перекачки на локальные очистные сооружения. Смонтированы и сами локальные очистные сооружения. Подрядчик заверяет, что успеет все сделать в установленный контрактом срок - апрель 2020 года.

Работы по ликвидации на объектах накопленного экологического вреда в Дзержинске ведутся в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Ранее сообщалось, что ООО "Газэнергострой - Экологические технологии" (Москва) является подрядчиком по ликвидации трех крупнейших объектов накопленного экологического вреда - шламонакопителя "Белое море", свалки промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых бытовых отходов "Игумново" (все три объекта расположены в Нижегородской области). Окончательная сдача-приемка работ по всем трем объектам должна состояться в апреле 2020 года.

Шламонакопитель "Белое море" был введен в эксплуатацию в декабре 1973 года и предназначен для складирования шлама производств предприятия "Капролактам". Площадь участка размещения шламонакопителя составляла 92 гектара, высота дамбы - 7,5-8 м.

Игумновский полигон ТБО, который принимал мусор 30 лет, был выведен из эксплуатации в начале июля 2012 года. Полигон является крупнейшим в Европе, его площадь - 111,5 га. Особенностью объекта являлось отсутствие подстилающей гидроизоляции, благодаря чему стоки полигона многие годы могли беспрепятственно уходить в грунт.

"Черная дыра" является карстовым провалом, куда на протяжении более 50 лет сливались отходы различных промышленных и химических предприятий. По подсчетам ГБУ Нижегородской области "Экология региона", там было накоплено почти 72 тыс. тонн особо вредных веществ.