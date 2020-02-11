Экс-начальник астраханской колонии получил 8 лет заключения за взятку

11.02.20 12:35

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Икрянинский районный суд Астраханской области признал бывшего начальника исправительной колонии N10 виновным в получении крупной взятки, сообщает прокуратура региона во вторник.

По данным следствия, начальник колонии договорился с женой одного из осужденных о взятке в 700 тыс. рублей. За эти деньги он обещал содействие в условно-досрочном освобождении ее мужа.

23 июля 2019 года женщина передала ему часть оговоренной суммы - 400 тыс. рублей, после чего взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Астраханской области.

Против начальника колонии возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Со службы он был уволен.

Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет, а также оштрафовал на 7 млн рублей.