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11.02.20 12:35
Экс-начальник астраханской колонии получил 8 лет заключения за взятку
По данным следствия, начальник колонии договорился с женой одного из осужденных о взятке в 700 тыс. рублей. За эти деньги он обещал содействие в условно-досрочном освобождении ее мужа.
23 июля 2019 года женщина передала ему часть оговоренной суммы - 400 тыс. рублей, после чего взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Астраханской области.
Против начальника колонии возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Со службы он был уволен.
Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет, а также оштрафовал на 7 млн рублей.
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