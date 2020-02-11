Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов, удобрений

11.02.20 12:38

© РИА Новости. Михаил Мордасов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ разработал предложения о повышении налога на добычу полезных ископаемых для ряда ненефтегазовых отраслей, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Наиболее серьезно потенциальные нововведения могу затронуть угледобычу, говорят собеседники издания. Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, учитывающее конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей (не будет использоваться в случае падения экспортных цен ниже определенного уровня), что в условиях 2018 года дало бы бюджету 40 млрд рублей, а рентабельность продаж угольных компаний сократило на 3 процентных пункта, в среднем до 21%.

Между тем, представитель Минфина сообщил, что никаких законопроектов на этот счет ведомство не разрабатывает.

По данным "Коммерсанта", Минфин обдумывает и изменение расчета НДПИ для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости). Прейскуранты цен на необработанные алмазы, в соответствии с которыми ведется оценка, подлежат ежеквартальному пересмотру с учетом мировых цен. Процедура занимает 1-2 месяца, и цены теряют актуальность. Минфин же предлагает использовать для расчета НДПИ фактические цены реализации камней, а не цены прейскурантов, обновляемых ежеквартально, но не ниже цен их первичной оценки, поясняет газета. В этом случае бюджет мог бы дополнительно получить около 3,3 млрд рублей в год.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть вопрос об уровне НДПИ при производстве минеральных удобрений, пишет "Коммерсантъ". Речь идет о том, чтобы облагать налогом не объем добытой продукции, а финансовый результат - разницу между выручкой от продажи сырья и понесенными расходами.

По подсчетам аналитиков "ВТБ Капитала", реализация описанных газетой предложений на практике снизит EBITDA Evraz, "Северстали" (CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MAGN) на 2,8%, 0,5% и 0,3% (относительно прогнозных показателей на 2020 год), и будет нейтральна для "Новолипецкого металлургического комбината" (NLMK). У "АЛРОСА" (ALRS) EBITDA в новой схеме расчета НДПИ снизилась бы на 3%.

Тем не менее, по оценкам "ВТБ Капитала", изменение расчета НДПИ для алмазов маловероятно: НДПИ на алмазы поступает в региональные бюджеты, а не в федеральный, как остальные. Фактический НДПИ, выплаченный в 2017-2019 гг., составлял 8,5% от средней стоимости добычи (то есть выше базовой ставки НДПИ 8%).