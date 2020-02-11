Песков: решения о дате голосования по поправкам в Конституцию РФ еще нет

11.02.20 12:48

© РИА Новости.Сергей Гунеев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 22 апреля обсуждается в качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако никаких окончательных решений по дате не принято.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что плебисцит может пройти 22 апреля (в этом году это среда), причем этот день может быть объявлен выходным.

"Существуют разные точки зрения, есть и такая. Она вынесена на обсуждение, в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что "говорить о каких-либо принятых решениях сейчас невозможно".

Отвечая на вопрос, есть ли понимание по срокам проведения голосования, Песков сказал: "Никаких дат нет. Они не объявлялись".