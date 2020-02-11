|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.02.20 12:52
Песков: Сечин доложит Путину об итогах 2019 года
"Будет встреча с Сечиным, будет традиционный доклад по итогам 2019 года", - сказал Песков журналистам.
"Это крупнейший российский налогоплательщик, компания, которая осуществляет очень крупные программы с точки зрения российских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом пойдет речь на встрече Путина и Сечина", - пояснил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, президент и глава "Роснефти", возможно, обсудят перспективы продления сделки ОПЕК+.
"Роснефть" - это одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, поэтому, естественно, нельзя исключать, что президент и глава компании обменяются мнениями и по этой теме тоже", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли на встрече Путина и Сечина обсуждаться тема возможного продления сделки ОПЕК+, в том числе дальнейшее сокращение добычи.
Песков уточнил, встреча Путин и Сечина состоится в середине дня вторника.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket