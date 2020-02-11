Песков: Сечин доложит Путину об итогах 2019 года

11.02.20 12:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет встреча с Сечиным, будет традиционный доклад по итогам 2019 года", - сказал Песков журналистам.

"Это крупнейший российский налогоплательщик, компания, которая осуществляет очень крупные программы с точки зрения российских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом пойдет речь на встрече Путина и Сечина", - пояснил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, президент и глава "Роснефти", возможно, обсудят перспективы продления сделки ОПЕК+.

"Роснефть" - это одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, поэтому, естественно, нельзя исключать, что президент и глава компании обменяются мнениями и по этой теме тоже", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли на встрече Путина и Сечина обсуждаться тема возможного продления сделки ОПЕК+, в том числе дальнейшее сокращение добычи.

Песков уточнил, встреча Путин и Сечина состоится в середине дня вторника.