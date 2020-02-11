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11.02.20 12:59
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 40%
"Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 40%. Среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет", - сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник.
Подтверждено более 340 случаев гриппа. Преимущественно, это вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.
В сообщении отмечается, что, по данным на 10 февраля, в связи с всплеском заболеваемости карантин по гриппу и ОРВИ введен в 14% образовательных учреждений области.
По данным регионального министерства образования, на карантин закрыты 96 школ и 30 детских садов, большая часть - в Нижнем Новгороде. Еще в 116 школах и 106 детсадах закрыты отдельные классы и группы.
В общей сложности, в области порядка 900 школ.
Ранее сообщалось, что с 5 февраля до особого распоряжения в Нижнем Новгороде приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования.
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