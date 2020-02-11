Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 40%

11.02.20 12:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Ограничительные мероприятия введены в Нижегородской области из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 40%. Среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет", - сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник.

Подтверждено более 340 случаев гриппа. Преимущественно, это вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

В сообщении отмечается, что, по данным на 10 февраля, в связи с всплеском заболеваемости карантин по гриппу и ОРВИ введен в 14% образовательных учреждений области.

По данным регионального министерства образования, на карантин закрыты 96 школ и 30 детских садов, большая часть - в Нижнем Новгороде. Еще в 116 школах и 106 детсадах закрыты отдельные классы и группы.

В общей сложности, в области порядка 900 школ.

Ранее сообщалось, что с 5 февраля до особого распоряжения в Нижнем Новгороде приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования.