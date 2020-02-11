Следователи проверяют жалобы на заселение сирот в "ледяной дом" в Крыму

11.02.20 13:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Процессуальная проверка сведений СМИ о нарушении прав детей-сирот при предоставлении им квартир в Керчи начата в Крыму, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону во вторник.

"Сотрудники следственного отдела устанавливают обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие нормам и требованиям. Также устанавливается круг должностных и иных уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в ряде средств массовой информации появилась информация, что в начале года детям-сиротам торжественно вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Между тем сейчас сироты не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и есть ряд недостатков.

Пострадавшие обратились с жалобой в редакции СМИ.