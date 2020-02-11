Изолятор для пребывающих из Китая организовали в детской больнице Ростова-на-Дону

11.02.20 13:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Детская больница в Ростове-на-Дону временно стала изолятором для граждан, пребывающих из Китая, сообщает пресс-служба администрации города.

"Принято решение наблюдать здоровых пациентов, пребывающих из КНР, на базе Детской горбольницы N2. Организован изолятор, где пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пациенты, проходившие лечение в плановом порядке, переведены из этой больницы в другие медучреждения или выписаны. На период действия изолятора плановая госпитализация детей будет проходить в горбольницу N 20 и Областную детскую больницу.

"В изолятор помещены 13 человек, у всех у них взяты анализы на коронавирус. На 19:00 понедельника фактов наличия лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Ростове-на-Дону не выявлено", - подчеркивается в сообщении.

По данным на 11 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 42 тыс. 638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 тыс. 16 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону несколько вузов продлили каникулы для китайских студентов до весны из-за вспышки коронавируса, по этой же причине в ростовском аэропорту отменили чартерное сообщение с Китаем.