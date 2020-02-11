Зюганов: пожизненный статус сенаторов в РФ могли бы получать люди масштаба Примакова

11.02.20 13:18

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В целом КПРФ выступает за прямые выборы членов Совета Федерации, но ряд выдающихся политических и общественных деятелей могли бы стать сенаторами пожизненно, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"В принципе, что касается введения возможности для некоторых сенаторов оставаться в этой должности пожизненно, например, Евгений Примаков мог бы спокойно работать в Совете Федерации и передавать свой потрясающий опыт реформ, а также Сергей Степашин, Нобелевский лауреат Жорес Алферов, представители духовенства", - сказал Зюганов во вторник на пресс-конференции в центральном офисе в "Интерфаксе".

Вместе с тем, Зюганов считает неправильным, что "в любом случае в Совете Федерации будут сидеть те, кто будут говорить "есть", потому что "половину сенаторов назначает исполнительная власть".

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, комментируя предлагаемые поправки относительно увеличения президентской квоты сенаторов, отметил, что партия выступает за прямые выборы Совета Федерации.

"Есть третья статья Конституции пункт 2, в котором сказано, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы госвласти и органы местного самоуправления. КПРФ всегда говорила, что необходимо выполнять первую главу Конституции, народ осуществляет свою власть непосредственно", - сказал Афонин.

Во вторник рабочая группа по поправкам Конституции предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них 7 сенаторов будут пожизненно, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции Павел Крашенинников

"Будет предложено от РФ 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, 7 из них пожизненно", - сказал Крашенинников.

Сейчас законом президенту дано право делегировать в верхнюю палату 17 федеральных сенаторов.