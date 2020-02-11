Все колледжи Челябинской области уходят на карантин

11.02.20 13:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс приостанавливается со среды в средних профессиональных образовательных учреждениях Челябинской области по решению областного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина во вторник.

"До вторника включительно все колледжи по решению штаба закрываются. Кто имеет возможность, будут использовать дистанционные формы обучения", - сказала Лучинина.

По её сведениям, на карантине также находятся школы в 19 муниципалитетах.

"Штаб рекомендовал муниципалитетам продлить карантин в школах ещё на неделю", - уточнила Лучинина.

По её сведениям, за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели свыше 44 тыс. жителей региона, прирост заболеваемости за неделю составил 38 процентов.

В свою очередь первый замминистра Минздрава области Виктория Сахарова отметила, что в карантинных пунктах для наблюдения за вернувшимися из КНР гражданами находится 30 китайцев, имеющих вид на жительство в РФ.

"Врачи регулярно проводят осмотры. Все здоровы", - подчеркнула Сахарова.

По её данным, случаев заболевания коронавирусом в регионе нет.