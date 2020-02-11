Авиакомпании могут получить 1,6 млрд руб. компенсации за запрет рейсов в КНР

11.02.20 13:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ предложил выделить 1,6 млрд руб. авиакомпаниям в качестве компенсации за закрытие рейсов в Китай, сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик журналистам во вторник.

"(1,6 млрд руб. - ИФ) - это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями", - сказал Юрчик, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Минтранса и Минфина разные взгляды относительно методики расчета этой суммы, поэтому она скорее всего будет скорректирована.

"Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки - от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы, - сказал замминистра. - Она конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления".

"Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят", - добавил Юрчик.

О том, что авиакомпании РФ могут получить компенсации из госбюджета за ограничение рейсов в Китай, ранее заявлял глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты (прямых убытков авиакомпаний - ИФ) сделал, в Минфин и правительство направил", - говорил Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020.

В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.