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11.02.20 13:50
Челябинская область получит тест-системы выявления коронавируса
"В настоящее время мы отправляем материалы на диагностику коронавируса в Екатеринбург. В ближайшее время все регионы (которые еще не обеспечены средствами диагностики - ИФ) также получат тест-системы. Мы ожидаем, что они придут в нашу область в течение недели", - сказала Лучинина.
Она уточнила, что в первую очередь были обеспечены тестами регионы, имеющие прямое сообщение с Китаем.
"У нас нет такого сообщения. Сейчас мы также получим тесты на безвозмездной основе и будем проводить тестирование в Челябинске, и только сомнительные случаи будем отправлять на перепроверку в Новосибирск", - пояснила представитель Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в карантинных пунктах области для наблюдения за вернувшимися из КНР гражданами находятся 30 китайцев, имеющих вид на жительство в РФ.
По данным врачей, все они здоровы. Случаев заболевания коронавирусом в регионе нет.
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