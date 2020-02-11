Челябинская область получит тест-системы выявления коронавируса

11.02.20 13:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинская область на безвозмездной основе получит тест-системы для диагностики коронавируса, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина во вторник.

"В настоящее время мы отправляем материалы на диагностику коронавируса в Екатеринбург. В ближайшее время все регионы (которые еще не обеспечены средствами диагностики - ИФ) также получат тест-системы. Мы ожидаем, что они придут в нашу область в течение недели", - сказала Лучинина.

Она уточнила, что в первую очередь были обеспечены тестами регионы, имеющие прямое сообщение с Китаем.

"У нас нет такого сообщения. Сейчас мы также получим тесты на безвозмездной основе и будем проводить тестирование в Челябинске, и только сомнительные случаи будем отправлять на перепроверку в Новосибирск", - пояснила представитель Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в карантинных пунктах области для наблюдения за вернувшимися из КНР гражданами находятся 30 китайцев, имеющих вид на жительство в РФ.

По данным врачей, все они здоровы. Случаев заболевания коронавирусом в регионе нет.