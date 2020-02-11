Верховный суд предложил считать мелким хищением кражи с банковских счетов до 2,5 тыс. рублей

11.02.20 13:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд предлагает декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей, совершенные впервые.

"Целесообразно перевести кражу денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств, совершенные впервые и не превышающие 2,5 тысячи рублей из разряда уголовных дел в разряд мелкого хищения (административного правонарушения)", - сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

В настоящее время совершенная впервые кража с банковского счёта или электронных денежных средств является тяжким преступлением. Наказание по ней предусматривает до 6 лет заключения.

При этом максимальное наказание по статье "мелкое хищение" (7.27 КОАП РФ) предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.