Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 27% в Брянской области

11.02.20 13:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В Брянской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей закрыты три класса в двух школах и две группы в детских садах, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что с 3 по 9 февраля зарегистрировано 8345 случая гриппа и ОРВИ, эпидпорог превышен на 26,9%.

На 10 февраля зарегистрировано 127 случаев гриппа, в том числе 64 - гриппа А (Н1N1).