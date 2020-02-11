Краснодар планирует закупить 56 трамваев на 2 млрд рублей

11.02.20 13:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Краснодар планирует приобрести 56 трамваев общей стоимостью до 1,974 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города объявил четыре электронных аукциона на поставку пассажирских трамвайных вагонов с низким уровнем пола, предназначенных для внутригородских перевозок пассажиров на трамвайных линиях с шириной колеи 1524 мм и соответствующих требованиям ГОСТ 8802-78.

Так, двумя лотами приобретаются 22 и 24 односекционных пассажирских трамвайных вагона, цена контракта не должна превышать 795,366 млн рублей и 825,6 млн рублей соответственно. Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 февраля, подведение итогов состоится 4 марта.

Еще двумя лотами Краснодар приобретает по пять односекционных трамваев, цена контракта в первом случае не должна превышать 180,765 млн рублей, во втором - 172 млн рублей. Заявки на участие в первом аукционе принимаются до 19 февраля, подведение итогов назначено на 21 февраля, во втором - 17 и 19 февраля соответственно.

В техническом задании говорится, что вагоны должны быть рассчитаны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха до плюс 40 градусов (иметь кондиционер). Номинальная пассажировместимость - 116 человек.

Как сообщалось, в 2019 году администрация муниципалитета приобрела у АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (УКВЗ, входит в состав "Центра им. Хруничева" госкорпорации "Роскосмос") 27 односекционных и четыре трехсекционных пассажирских трамвая суммарно почти на 1 млрд рублей.

В начале 2019 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщал "Интерфаксу", что в ближайшие 3 года на обновление трамвайного парка Краснодара предусмотрено 3 млрд рублей. В течение 3 лет муниципалитет планирует приобрести 98 новых трамвайных вагонов.