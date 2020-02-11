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11.02.20 14:00
Усадьба "Захарово" станет главной площадкой празднования Масленицы в Подмосковье
"Захарово станет главной масленичной площадкой проведения народных гуляний в Подмосковье. В программе: хороводы, пляски, песни, заигрыши, игры и забавы, катания на старинных качелях и каруселях, широкая ярмарка товаров и лакомств со всего света", - говорится в сообщении.
Кроме того, на праздновании Масленицы в Захарово выступят звезды российской эстрады и фольклорные ансамбли. В частности, на гала-концерте ожидается народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня".
На Поляне сказок посетители смогут поучаствовать народных играх и забавах, "Блинном квесте", мастер-классах, а также посмотреть кукольный спектакль "Весенняя сказка".
На малой поляне будет организован большой детский праздник.
Вход на праздник, который начнется на Пушкинской поляне в 12:00, свободный.
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