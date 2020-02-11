Усадьба "Захарово" станет главной площадкой празднования Масленицы в Подмосковье

11.02.20 14:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Главная Масленица Подмосковья пройдет в усадьбе "Захарово" в Одинцовском округе 29 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области

"Захарово станет главной масленичной площадкой проведения народных гуляний в Подмосковье. В программе: хороводы, пляски, песни, заигрыши, игры и забавы, катания на старинных качелях и каруселях, широкая ярмарка товаров и лакомств со всего света", - говорится в сообщении.

Кроме того, на праздновании Масленицы в Захарово выступят звезды российской эстрады и фольклорные ансамбли. В частности, на гала-концерте ожидается народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня".

На Поляне сказок посетители смогут поучаствовать народных играх и забавах, "Блинном квесте", мастер-классах, а также посмотреть кукольный спектакль "Весенняя сказка".

На малой поляне будет организован большой детский праздник.

Вход на праздник, который начнется на Пушкинской поляне в 12:00, свободный.