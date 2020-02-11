Почти 20 человек травмированы на Алтае из-за нечищеных дорог и гололеда

11.02.20 14:03

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура в Республике Алтай обнаружила множество нарушений в уборке улиц и дорог Горно-Алтайска, ставших причиной травмирования горожан, сообщает пресс-центр республиканской прокуратуры во вторник.

"В январе 2020 года на дорогах республики получены травмы 18 жителями" - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инциденты произошли из-за того, что органы местного самоуправления и уполномоченные организации не приняли меры по очистке пешеходных зон и дорожного покрытия.

По фактам выявленных нарушений прокурорами внесено 15 представлений, объявлено 11 предостережений, возбуждено два дела об административных правонарушениях.

"Так, внесены представления подрядчикам, осуществляющим расчистку улиц города от снега и наледи. Поводом к их внесению послужили нарушения сроков уборки снега, определенных муниципальными контрактами. Нарушения устраняются уже сегодня", - подчеркивается в пресс-релизе.

Из-за того, что в регионе до сих пор наблюдаются неблагоприятные погодные условия, прокуратура региона будет проводить проверки постоянно до стабилизации погоды.