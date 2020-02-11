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11.02.20 14:03
Почти 20 человек травмированы на Алтае из-за нечищеных дорог и гололеда
"В январе 2020 года на дорогах республики получены травмы 18 жителями" - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, инциденты произошли из-за того, что органы местного самоуправления и уполномоченные организации не приняли меры по очистке пешеходных зон и дорожного покрытия.
По фактам выявленных нарушений прокурорами внесено 15 представлений, объявлено 11 предостережений, возбуждено два дела об административных правонарушениях.
"Так, внесены представления подрядчикам, осуществляющим расчистку улиц города от снега и наледи. Поводом к их внесению послужили нарушения сроков уборки снега, определенных муниципальными контрактами. Нарушения устраняются уже сегодня", - подчеркивается в пресс-релизе.
Из-за того, что в регионе до сих пор наблюдаются неблагоприятные погодные условия, прокуратура региона будет проводить проверки постоянно до стабилизации погоды.
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