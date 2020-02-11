Проект охранной зоны водоподводящей системы Петергофа разработают в Ленобласти

11.02.20 14:05

© РИА Новости. Александр Гальперин

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ дало Ленинградской области согласие на разработку проекта объединенной зоны охраны для парка Луговой и водоподводящей системы Петергофа, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"Охранная зона позволит утвердить требования к режимам использования земель и к градостроительным регламентам для тех земельных участков, которые попали в границы защитной зоны водоподводящей системы Петергофа. Таким образом, при условии соблюдения определенных норм (ограничивающих высотность зданий и процент площади застройки участков), обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия, строительство на данной территории станет возможным", - отметили в пресс-службе.

На реализацию проекта планируется выделить 5 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что в 2017 году Минкульт установил границы и режим использования водоподводящей системы Петергофа, частично расположенной на территории Низинского, Ропшинского, Оржицкого сельских поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. В итоге более 1,5 тыс. земельных участков, среди которых около 100 наделов, предоставленных многодетным семьям, попали в так называемую защитную зону объекта культурного наследия, где, согласно действующему законодательству, запрещено любое капитальное строительство.

Защитная зона действует до момента установления охранной зоны.

Водоподводящая система Петергофа расположена на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полномочия по ее охране осуществляет министерство культуры РФ.